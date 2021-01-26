Полиция Ставрополя закончила расследовать дело крупных наркокурьеров

Фото: МВД по СК

В Ставропольском крае завершено расследование по делу против оптовых наркодилеров. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

Неизвестный создал банду, в которой состояли "кураторы региона" и "розничные и оптовые курьеры". Обвиняемые оптом получили товар, чтобы расфасовать и разложить его по тайникам. Подспудно они должны были делать метки на карте и сообщать координаты своим руководителям.

В ходе обыска в машине одного из обвиняемых обнаружили килограмм мефедрона. А в доме фигурантов дела изъяли весы, килограмм марихуаны и 14 пакетиков синтетических наркотиков.

Фото: МВД по СК

Мужчины пытались легализовать заработок. Один из фигурантов внес взнос за иномарку и взял кредит на 36 месяцев. Чтобы не раскрыть себя, заемщик сделал пару платежей.

Против наркокурьеров завели уголовное дело по статьям "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере" и "Отмывание денежных средств".

- Расследование длилось более семи месяцев, материалы уголовного дела составили пять томов. Собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности участников группы, выполняющих роли «оптовых курьеров». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя, - сказано в сообщении полиции.