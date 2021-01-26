После смерти школьника в водоеме заведено уголовное дело

Изобильненский отдел СКР возбудил уголовное дело после смерти 10-летнего мальчика в пруду. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

25 января поступило сообщение, что в поселке Новотроицкое под лед провалился школьник. Спасатели через 7 часов поисков вытащили тело ребенка. По предварительным данным, смерть наступила от механической асфиксии в результате утопления в воде.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Известно, что мальчик упал под лед, когда катался с друзьями.

- Следователь СКР провел осмотр места происшествия, допросил очевидцев, назначил ряд судебных экспертиз. Сейчас следствие устанавливает данные об объекте, где произошло происшествие, и ответственных за безопасность на нем лицах, - сказано в сообщении СКР.