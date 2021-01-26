Прокуратура нашла нарушения в работе лесничества Ставрополя

Прокуратура нашла два нарушения в лесах Ставрополя. Одно из них - уже исправлено, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки в Члинском лесу обнаружили большую массу пластика, строительного и бытового мусора. Директору "Ставропольского лесничества" поручили исправить нарушение. В результате ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а мусор убрали. С территории, прилегающей к руслу реки Чла, вывезли 350 килограммов отходов.

Помимо этого, было установлено, что земельный участок городских лесов частично сформирован под водным объектом реки Чла. Представление об устранении проблемы внесено в администрацию Ставрополя.