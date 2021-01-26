"ЕвроХим" реализует программу добрых дел с мэрией Невинномысска

Работу волонтеров в 2020 году высоко оценил Владимир Путин

"ЕвроХим" в свой юбилейный год запустил программу "20 добрых дел". В Невинномысске уже начали продумывать, как реализуют проект, передает пресс-служба компании.

Координаторы программы уже проконсультировались с администрацией города. Стороны договорились о совместной работе над проектом. Мэрия лучше знает, что больше всего нужно городу, считают активисты.

"ЕвроХим", который в этом году отметит свое двадцатилетие, как и его сотрудники, всегда активно участвует в жизни регионов. Сотрудники фирмы из Невинномысска строили ледовый дворец, ремонтировали спорткомплекс "Олимп" и реализовали другие важные социальные проекты.

В 2020 год "Невинномысский Азот" передал городу химиков 20 тонн гипохлорита и специальный трейлер для дезинфекции общественных пространств. Волонтеры предприятия доставляли продуктовые наборы в рамках акции "Доброе сердце" и поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны. Работу волонтеров высоко оценил президент России Владимир Путин, Общественная палата и Министерство промышленности и торговли РФ.

Кстати, самых активных участников проекта "20 добрых дел "ЕвроХима" в конце 2021 года пригласят в Москву на торжественное награждение корпоративной наградой «Хрустальная гранула».