Скорая помощь Ставрополя объяснила задержки бригад интересами пациентов

"Скорая помощь" Ставрополя объяснила задержки бригад желанием жителей Ставрополья лечиться в краевой столице. Об этом рассказал журналистам главный врач станции скорой медицинской помощи города Ставрополя Антон Фарсиянц.

Очень тяжелая ситуация со "Скорыми" была в декабре, уверяет специалист. К жителям районов отправляли городских медиков из-за сложности случая.

Кроме того, врачам иногда приходилось несколько раз приезжать по одному адресу, чтобы поддерживать здоровье пациента. А когда освобождалось место в больнице - госпитализировать его. Из-за этого время на оказание помощи выросло почти в 6 раз. К примеру, если раньше на роженицу с коронавирусом тратили 1 час, то в декабре показатель вырос до 6 часов, потому что ее везут из Ставрополя в Пятигорск.

По словам Антона Фарсиянца, специалисты "Скорой" госпитализируют только среднетяжелых и тяжелых пациентов.