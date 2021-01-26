Ставрополью выделили 48 млн на бесплатные лекарства от коронавируса

В Ставропольском крае потратят еще 47,9 млн рублей на бесплатные лекарства от коронавируса. Всем регионам России из федерального бюджета выделили 2,7 млрд рублей, сказано в сообщении управлении по информационной политике регионального Правительства.

С ноября 2020 года на препараты для лечения больных потратили 163 млн рублей. На эти деньги купили более 20 тысяч наборов. Их получили больные коронавирусом, проходящие лечение дома.

- Для бесплатного получения лекарств необходимо обращаться за помощью в кабинеты неотложной помощи поликлиник, либо вызвать участкового врача на дом. Врач назначает необходимые лекарственные препараты, которые могут получить родственники больного или будут доставлены на дом волонтерами и силами сами медорганизаций, - поясняет правительство.