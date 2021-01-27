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Экономика

Карта «Прибыль» от УРАЛСИБа стала одной из самых доходных карт января

В рейтинге портала Банки.ру она заняла второе место
Иван Егоров
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Карта «Прибыль» от УРАЛСИБа стала одной из самых доходных карт января. Согласно рейтингу портала Банки.ру, она заняла второе место.

Аналитики провели исследование карточных продуктов банков с повышенным процентом на остаток и кешбэком. На его основании был составлен рейтинг, опубликованный на сайте Банки.ру.

Как сообщает пресс-служба банка УРАЛСИБ, «Прибыль» – флагманский карточный продукт с самыми востребованными опциями. Клиентам доступен кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом клиенту.

Максимальный процент на остаток по карте до 2 млн рублей составляет 5,25% годовых. Главное условие - ежемесячный объем трат по карте не доложен быть менее 10 000 рублей. При более скромных тратах на остаток начисляется 0,25 % годовых.

Предусмотрен и кешбэк по карте до 3% от суммы транзакций и снятия наличных без комиссии в банкоматах любых банков при сумме от 3 тысяч рублей. Клиенту доступно бесплатное обслуживание карты, если ежемесячно тратить на покупки от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете от 5 тысяч рублей. Во всех других случаях обслуживание составляет 49 рублей в месяц.

Чтобы стать держателем карты «Прибыль», нужно обратиться в любое отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или оформить ее на сайте банка. Поучить карту можно в отделении банка или курьерской доставкой на дом.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»