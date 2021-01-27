ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Карта «Прибыль» от УРАЛСИБа стала одной из самых доходных карт января. Согласно рейтингу портала Банки.ру, она заняла второе место.

Аналитики провели исследование карточных продуктов банков с повышенным процентом на остаток и кешбэком. На его основании был составлен рейтинг, опубликованный на сайте Банки.ру.

Как сообщает пресс-служба банка УРАЛСИБ, «Прибыль» – флагманский карточный продукт с самыми востребованными опциями. Клиентам доступен кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом клиенту.

Максимальный процент на остаток по карте до 2 млн рублей составляет 5,25% годовых. Главное условие - ежемесячный объем трат по карте не доложен быть менее 10 000 рублей. При более скромных тратах на остаток начисляется 0,25 % годовых.

Предусмотрен и кешбэк по карте до 3% от суммы транзакций и снятия наличных без комиссии в банкоматах любых банков при сумме от 3 тысяч рублей. Клиенту доступно бесплатное обслуживание карты, если ежемесячно тратить на покупки от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете от 5 тысяч рублей. Во всех других случаях обслуживание составляет 49 рублей в месяц.

Чтобы стать держателем карты «Прибыль», нужно обратиться в любое отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или оформить ее на сайте банка. Поучить карту можно в отделении банка или курьерской доставкой на дом.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»