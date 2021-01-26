После оползня в Дагестане сохраняется опасность обрушения жилых домов

В Карабудахкентском районе Дагестана из-за оползня пострадали два здания. Сохраняется опасность для двух частных домов, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

ЧП случилось после 14 часов. На окраине села Карабудахкент образовался оползень, длина которого оценена в 150 метров. Общая площадь разрыва - 0,6 гектаров. В результате пострадали двухэтажное фермерское здание и кормовой цех с одним жилым помещением.

- Есть угроза для двух частных жилых домов, в которых проживает шесть человек, они уже расселены по родственникам. Для оценки развития оползневого процесса ОМСУ рекомендовано привлечь специализированную организацию, - сказано в оперативном сообщении.

На месте работают 12 сотрудников МЧС и четыре единицы техники с беспилотником.