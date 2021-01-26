108 молодым семьям Ставрополья помогут купить жилье

В Ставропольском крае 108 семьям помогут купить жилье. На эти нужды в 2021 году потратят более 87 млн рублей, передает управление по информационной политике Правительства региона.

Большая часть средств пойдут на семьи с детьми, следует из сообщения властей. Планируется выдать субсидию 72 многодетным семьям.

Напомним, в 2021 году семье с ребенком покроют 35% стоимости жилья, семье без детей - 30%. Никто из супругов не должен быть старше 35 лет, это обязательное условия участия в программе.

- Семья, претендующая на участие в программе, должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и платежеспособной. Документы подаются в территориальные органы местного самоуправления по месту прописки. Они же определяют нуждаемость и платежеспособность семьи, - пишет управление по информполитике.