Медики Ставрополья могут вакцинировать 6 тысяч человек в сутки

В Ставропольском крае есть возможность вакцинировать по 6 тысяч человек за сутки. Об этом объявил губернатор Владимир Владимиров.

- Сегодня наши резервы позволяют сделать прививку для более чем 30 тысяч человек. Возможности медучреждений в целом позволяют делать до 6 тысяч вакцинаций в сутки. Участие в прививочной кампании является добровольным, поэтому сейчас многое зависит от активности жителей края. Со своей стороны мы продолжим работу над тем, чтобы процессы записи, прохождения вакцинации становились все более комфортными для людей, - цитирует слова губернатора его пресс-служба.

Массовая вакцинация от коронавируса на Ставрополье началась 18 января. Сейчас в крае действует 50 пунктов прививания. По состоянию на 26 января укол от CoVID-19 сделали более 10 тысяч человек.

До осени планируют привить 1,2 млн жителей Ставрополья.