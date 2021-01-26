К осени от коронавируса привьют 1,2 млн жителей Ставрополья

В Ставропольском крае к осени от коронавируса провакцинируют 1,2 млн человек. Такую задачу озвучил губернатора Владимир Владимиров на совещании.

- Если говорить о задачах - для устойчивости Ставрополья перед угрозой коронавируса необходимо, чтобы до осени прививку сделали около 1,2 миллиона человек, - приводит слова главы Ставрополья его пресс-служба.

По словам Владимирова, краевые медики могут вакцинировать по 6 тысяч человек в сутки. Сегодняшний резерв доз вакцины позволит привить более 30 тысяч местных жителей. Уже привились от CoVID-19 - 10664 человек, еще 4 тысячи записались на укол. К концу недели планируется пополнить резерв вакцин.