На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались семь человек

В Ставропольском крае обнародовали актуальную статистику по коронавирусу на 27 января. Данные опубликовал губернатор Владимир Владимиров в своих социальных сетях.

Согласно утренней информации, число "активных" пациентов на Ставрополье составило 3311 человек.

- заболели 41557 (+232);

- выздоровели 37336 (212);

- умерли 910 (+7).

В регионе наращивают темпы вакцинации от CoVID-19. По словам Владимирова, местные медики могут вводить по 6 тысяч вакцин в день. К осени 2021 года планируется привить 1,2 млн человек.