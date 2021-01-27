В Ставропольском крае ДТП с газовозом затруднило движение

Фото с места: ГИБДД по СК

В Шпаковском районе столкнулись легковушка и газовоз. Об этом рассказывает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

27 января, после шести утра, на восьмом километре дороги "Северный обход" водитель "Шевроле" не пропустил грузовик с цистерной. Машины столкнулись и затруднили движение на трассе. По словам представителя ГИБДД, газовоз, остановившись после ДТП, перекрыл одну из полос движения в направлении села Надежда, а легковой автомобиль перекрыл полосу в противоположном направлении.

Фото с места: ГИБДД по СК

- В результате происшествия пострадавших нет. На момент ДТП цистерна была пуста, - сказано в сообщении.