Лаборанты пойдут под суд из-за наркотиков на Ставрополье

В Ставропольском крае завершили расследование дела об изготовлении мефедрона, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Три жителя Ростовской области устроили нарколабораторию на даче в Изобильненском районе. Неизвестный "химик" по просьбе неустановленного организатора научил двух из них готовить мефедрон из прекурсора. Третий был так называемым "курьером".

Материал для работы и готовые наркотики они получали от неустановленного покровителя через тайники. Те же передавали ему адреса других "закладок".

Во время задержания у мужчин изъяли около 12 килограммов мефедрона. Помимо этого, у злоумышленников оставались прекурсоры, из которых они могли произвести до 51 килограмма наркотиков.

Один из участников группы пытался отмыть средства. Так, он решил купить машину.

- В Санкт-Петербурге он заключил с женщиной, неосведомленной о преступном происхождении денежных средств, договор купли-продажи ее транспортного средства, обозначив, что пока машина останется фактически зарегистрированной на нее, и вскоре он переоформит автомобиль на третье лицо, перепродав его. А в Изобильненском городском округе обвиняемый приобрел у двоих граждан земельный участок и жилое строение без права на регистрацию проживания, которые, согласно ранее разработанному плану, намеревался перепродать, - объясняет пресс-служба МВД.

Дело лаборантов-производителей передано в Ставропольский краевой суд. А третий участник группы - "курьер" - предстанет перед Изобильненским районным судом.