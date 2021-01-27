В Кабардино-Балкарии закрываются два госпиталя для больных ковидом

В Кабардино-Балкарии стало известно о закрытии двух госпиталей для пациентов с ковидом: на базе Городской клинической больницы №2 в Нальчике и Республиканской детской клинической больницы. В республиканском Минздраве прокомментировали новость:

- Последние 10 дней в КБР отмечается стойкое снижение числа больных новой коронавируснои инфекцией, которые переносят заболевание в средней и тяжёлой форме, нуждающихся в стационарном лечении, - пояснили в ведомстве. - В стенах медучреждений терапию продолжают получать 211 человек. Прием новых пациентов не осуществляется.

После выздоровления всех инфицированных в больницах проведут дезинфекционные мероприятия, и они перейдут к работе в штатном режиме. Сокращение числа больных коронавирусом в министерстве здравоохранения республики связывают с несколькими факторами: улучшение эпидемиологической ситуации, соблюдение мер личной безопасности, верная организация медпомощи населению, ранняя диагностика коронавируса и своевременное начало лечения с использованием противовирусных препаратов, проведение массовой вакцинации.