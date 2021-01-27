Патентная система налогов разделит Ставропольский край на восемь зон

В Ставропольском крае пояснили, как устроена новая редакция законопроекта о патентной системе налогообложения. Об этом рассказала региональный министр финансов Лариса Калинченко.

Законопроект поручил разработать губернатор Владимир Владимиров. Согласно тексту документа, районы Ставропольского края разделят на восемь групп в зависимости от численности и плотности населения, стоимости одного квадратного метра объекта торговли, совокупной налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей и деловой активности малого бизнеса.

Законопроект снизит нагрузку по 73 видам ИП из 76. В частности, уменьшат размер патента на пассажирские перевозки - представители именно этого бизнеса первыми обратились с просьбой пересмотреть закон. Три вида деятельности - аренда, общепит и стоянки - останутся с прежней налоговой нагрузкой.

- Для сохранения налоговой нагрузки по объектам торговли с площадью до 50 квадратных метров включительно на уровне налога, действующего в 2020 году, был применен понижающий коэффициент. Это продиктовано тем, что торговый микробизнес занимает значительную долю в общем объеме малого предпринимательства в крае. Для индивидуальных предпринимателей, имеющих объекты торговли с площадью торгового зала от 51 до 150 квадратных метров также снижена налоговая нагрузка от 22 до 59% в зависимости от территории действия патента, - поясняет управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Предприниматель, кроме того, может сам снизить налог. Для этого надо оплатить обязательные страховые взносы на пенсию, медполис, больничный и соцвыплаты при декрете.

Законопроект разрабатывали с учетом предложений бизнесменов. На совещаниях были представители различных предпринимательских профсоюзов: к примеру, "Конгресс деловых кругов Ставрополья" и региональный бизнес-омбудсмен.

- В целом налоговая нагрузки сохранена на уровне 2020 года или даже снижена. Все предложения ставропольского бизнеса нашли отражение в поправках к закону о патенте. Несмотря на то что казна от принятия законопроекта не приобретет, важно, что в выигрыше остаются предприниматели и их семьи, - отметила Лариса Калинченко.

При положительном решении депутатов закон будет распространяться с 1 января 2021 года. Ближайшее заседание Краевой Думы намечено на 28 января.