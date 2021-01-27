На Ставрополье произошло смертельное ДТП со спецтехникой "Урал"

Фото с места ДТП: ГИБДД по СК

В Изобильненском городском округе произошла смертельная авария с УАЗ и спецтехникой "Урал". Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП случилось в 12 часов на 14 километре недалеко от поселка Рыздвяный. У УАЗ взорвалось заднее колесо, из-за чего водитель выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со спецтехникой "Урал".

Фото с места ДТП: ГИБДД по СК

- От полученных травм на месте ДТП скончался водитель УАЗа, его личность сейчас устанавливается, его пассажир госпитализирован. При осмотре автомобиля УАЗ были обнаружены технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена, а именно установка на оси резины с разным рисунком протектора. Кроме того, шины на момент ДТП пришли в негодность, - сказано в сообщении ГИБДД.

Отмечается, что в момент аварии УАЗ исполнилось 27 лет.