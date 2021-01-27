Высокопоставленный чиновник на Кавказе засветился с крупным бизнесом - заведено дело

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В Северной Осетии на главу администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения завели уголовное дело. Чиновник подозревается в ведении бизнеса через доверенное лицо, предоставлении организации льгот и преимуществ.

По версии следователей республиканского СКР, 20 мая 2019 года подозреваемый вопреки запрету на занятие государственными служащими предпринимательством фактически управлял ОАО «Моздокская передвижная механизированная колонна № 3». Дела вел через директора, заключив муниципальный контракт. Чиновник предоставил фирме преимущества и привилегии, благодаря чему она заработала 13,4 млн рублей.

- Противоправная деятельность подозреваемого пресечена, - комментируют в пресс-службе СКР по РСО-Алания.

Ведется расследование уголовного дела по статье 289 УК РФ.