Улица Ставрополя останется без воды из-за плановых работ

Жителям Ставрополя временно отключат воду из-за работ с трубами. Ограничение коснется домов по переулку Пожарского, сказано в сообщении "Водоканала".

Капитальный ремонт водопровода будут проводить 28 января с 8 утра до 17 часов. Работы пройдут на участке переулка от улицы Серова до улицы Осипенко.

- На этот период под временное отключение водоснабжения попадут частные жилые дома по переулку Пожарского от улицы Серова до улицы Осипенко, по улице Осипенко от переулка Кавказского до переулка Дружбы, - сказано в сообщении компании.

Пока в дома не поступит вода, будет действовать подвоз.