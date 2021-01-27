Министр ЖКХ объяснил, почему подорожал вывоз ТКО на Ставрополье

Министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко рассказал журналистам, почему в некоторых районах подорожал вывоз ТКО.

- Речь идет не о повышении тарифа, а об увеличении стоимости услуг двух регоператоров для отдельных категорий потребителей «внутри» экономически обоснованного тарифа. При этом в большинстве случаев фактическая плата все равно остается ниже тарифа, - заявил министр.

Повышение коснется многоквартирных домов в Ставрополе (до 136 рублей с человека). Цена тарифа для жителей многоэтажек села Александровское и города Благодарное также поднимется на 3%, для жителей сел Благодарненского городского округа, Александровского и Новоселицкого муниципальных округов - на 2,5%. Стоимость услуги станет 100 и 79 рублей с человека соответственно.

- Жители частных домов в селе Александровском и городе Благодарном за услугу регоператора будут платить на 4% больше, чем в 2020 году – 122 рубля. В селе Новоселицком – плата теперь также составляет 110 рублей с человека в месяц, - добавляет министерство ЖКХ по Ставропольскому краю.

Также тариф поднимется для жильцов частного сектора в Благодарненском городском округе, а также в Александровском и Новоселицком районе. Цена изменится на 2,5%, или на два рубля. Новая стоимость составит 79 рублей.

- Платежные документы с новыми значениями стоимости услуг указанных регоператоров для данных категорий потребителей придут в феврале – за январь 2021 года, - поясняет министр.