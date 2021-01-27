Губернатор Владимир Владимиров получил иммунитет к коронавирусу

После введения двух компонентов вакцины у губернатора Владимира Владимирова сформировался иммунитет к коронавирусу. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Глава края сделал тест на антитела, который показал антитела к CoVID-19. Согласно обнародованному документу, показатель у Владимирова - 11,6. Тест считается положительным, когда он больше 1,1.

- Иммунитет есть! Он подтвержден. А значит, за свое здоровье, за близких поводов волноваться меньше, - написал губернатор.

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