В Невинномысске горожанину грозит до 11 лет за покушение на подростка

В Невинномысске утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя. Его будут судить за покушение на убийство подростка, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

2 октября 2020 года обвиняемый и подросток поссорились на почве личной неприязни. Взрослый один раз пырнул несовершеннолетнего ножом. Удар достиг сердца пострадавшего.

Отмечается, что ранее они не были знакомы. Подросток выжил благодаря своевременной медицинской помощи.

- В прокуратуре города Невинномысска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство", - сказано в сообщении прокуратуры.

Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 11 лет 3 месяцев тюрьмы.