Одиннадцатилетняя ставропольчанка выиграла конкурс МТС по эко-моде

Алеся Крючкова во время награждения

МТС объявила победителя регионального конкурса творческо-благотворительного проекта "Поколение М" в направлении "эко-мода". Это Алеся Крючкова, школьница из Ставрополя. Помимо победы на региональном этапе, она сможет продолжить участие в конкурсе на федеральном уровне и возможность выиграть главный приз – стажировку в Москве у модных дизайнеров.

Школьница приняла участие во всех мастер-классах проекта МТС и разработала собственную коллекцию одежды из эко-материалов. Жюри регионального конкурса во главе с дизайнером Светланой Эннс, выбрали эскизы Алеси из десятков работ ставропольских ребят. Работы победительницы максимально соответствовали идее проекта и были оригинальными.

- Я живу в большой семье и у меня много братьев и сестер. Все мы занимаемся каким-нибудь творчеством. Мне нравится моделировать и рисовать. Поэтому, когда я узнала о такой возможности от МТС – получить новые знания и попробовать изобразить свою коллекцию одежды – сразу включилась в конкурс. Я считаю, что сегодня это очень важно - заботиться о мире, в котором мы живем, а не только потреблять и забирать у природы. И конечно, я признательна МТС за то, что смогла так легко в формате онлайн получить настолько интересную информацию о деле, которое мне так нравится, - отметила Алеся Крючкова.

В новом сезоне "Поколения М" тема экологии и рационального использования природных ресурсов является основной для большинства конкурсов. Школьники по всей стране снимают видеоролики, делают фотографии, создают поделки своими руками для того, чтобы продемонстрировать, как и чем можно помочь окружающей среде для ее сохранения.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.

Участники конкурса стали частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М», и своим творчеством могут помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на детские операции.