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Прокуратура Северной Осетии признала законным возбуждение уголовных дел на главу Россельхознадзора

Ранее "КП" написала про скандальный арест чиновницы
Никита АВДЕЕВ
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Прокуратура Северной Осетии признала законным возбуждение уголовных дел на и.о. руководителя Россельхознадзора республики. Чиновница, напомним, подозревается в совершении преступлений по статьям 290 УК РФ (покушение на получение взятки), 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 289 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности, через доверенное лицо с предоставлением организации льгот и преимуществ) и 160 УК РФ (растрата вверенного имущества с использованием своего служебного положения).

- Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры республики, - отметили в надзорном ведомстве.

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