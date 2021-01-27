Прокуратура Северной Осетии признала законным возбуждение уголовных дел на главу Россельхознадзора

Прокуратура Северной Осетии признала законным возбуждение уголовных дел на и.о. руководителя Россельхознадзора республики. Чиновница, напомним, подозревается в совершении преступлений по статьям 290 УК РФ (покушение на получение взятки), 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 289 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности, через доверенное лицо с предоставлением организации льгот и преимуществ) и 160 УК РФ (растрата вверенного имущества с использованием своего служебного положения).

- Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры республики, - отметили в надзорном ведомстве.

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