В Ингушетии мужчина расстрелял машину со знакомым из автомата

Фото: СКР РИ

В Ингушетии, город Малгобек, 25 января днем из "Калашникова" калибра 5.45 мм обстреляли "ВАЗ-21074", ранив находившегося в салоне 21-летнего местного жителя. В СКР республики по этому факту завели уголовное дело на 38-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство (статья 105 УК РФ). Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе надзорного ведомства, на преступление он пошел из-за личной неприязни. И первоначальной целью ставил убийство.

- Подозреваемый задержан, - добавили в следственном комитете. -

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование продолжается.