На Ставрополье от ковида привились 3,7 тысячи жителей старше 60 лет

В Ставропольском крае прививку от коронавируса сделали 3771 житель старше 60 лет, рассказали "КП-Северный Кавказ" в Управлении по информационной политике аппарата регионального правительства со ссылкой на Минздрав СК. Отмечается, что всего первый компонент препарата получили 11,6 тысячи человек, в том числе больше 3 тысяч - и вторым компонентом вакцины.

- На сегодняшний день в регион поступило уже около 37 тысяч доз препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), - добавили в управлении. - Прививки получают все желающие, обратившиеся в медицинские организации или зарегистрировавшиеся на едином портале госуслуг и на ведомственном портале министерства здравоохранения края https://zdrav26.ru/ в разделе «Вакцинация COVID-19».

В министерстве здравоохранения Ставрополья напоминают, что соблюдать меры предосторожности надо и после прививки, поскольку иммунитет формируется в течение месяца после второй дозы вакцины.

Подробную информацию по вакцинации от COVID-19 можно получить на горячей линии Минздрава России: 8-800-200-0-200.