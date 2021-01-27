Сотрудник СКР в Ставрополе вручила ветерану юбилейную медаль

Фото: пресс-служба СУ СКР по СК

В Ставрополе помощник руководителя следственного отдела по Промышленному району краевого управления СКР вручила юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны. Сотрудник Яна Павлова передала Анастасии Ермолаевне Чернобай медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» и выписку из приказа председателя следственного комитета о награждении.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю, в 1942 году Анастасия Ермолаевна добровольцем ушла на фронт, ей было всего 22 года. Чернобай направили на курсы военных связистов в Тбилиси. Она воевала на западном направлении, принимая участие в освобождении Белоруссии, Румынии и Болгарии.

И в послевоенное время Анастасия Ермолаевна трудилась на благо родины. Ветеран награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «За службу Родине», медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945».

- Яна Павлова поблагодарила ветерана за самоотверженность и героизм и пожелала Анастасии Ермолаевне крепкого здоровья, долгих лет жизни и тепла родных людей! - добавили в СУ СКР по СК.