В 2021 году 18 тысяч ставропольцев уйдут на пенсию

В текущем году 18 тысяч жителей Ставрополья уйдут на пенсию, рассказали в Управлении информационной политикой аппарата регионального правительства.

- Среди них - женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 год, - комментируют в ведомстве. - Такой выход на пенсию на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства.

Со следующего года льгота не действует. Достигшем в этом году прежнего пенсионного возраста заслуженный отдых переносится на 2024 год. Об этом рассказали в краевом отделении Пенсионного фонда России.

- Льготы по досрочному выходу на пенсию сохраняются, например, у шахтеров, горняков, спасателей, водителей общественного транспорта и других работниках, занятых в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. Они, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола, - добавили в Управлении информационной политики.

А досрочный выход на пенсию положен педагогам, врачам и представителям некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.