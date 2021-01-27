В Ставрополе провели урок, посвященный снятию блокады Ленинграда

Фото: пресс-служба СУ СКР по СК

В Ставрополе в День снятия блокады Ленинграда для кадет и других учащихся гимназии № 24 провели «Урок Мужества». Во встрече приняли участие старшие помощники руководителя СУ СКР по краю Людмила Салихова и Екатерина Данилова.

Кроме краткого экскурса по истории трагических событий наставники показали документальный фильм «Дети блокады. Жизнь в эвакуации». Фильм о людях, чье детство украла война.

- Данилова рассказала ребятам об основных символах блокады: 125 граммов хлеба и «Ленточки Ленинградской Победы» - небольшой полоски ткани двух цветов: оливкового и зеленого., - добавляют в пресс-службе надзорного ведомства. - Оливковый цвет ленточки символизирует победу, а зеленый — цвет жизни.

Салихова добавила, что 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В завершении мероприятия все почтили минутой молчания память погибших защитников, жителей Ленинграда и жертв Холокоста.