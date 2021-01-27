В Дагестане иномарка сбила 15-летнего подростка - видео

В Дагестане 27 января 15-летнего подростка сбила машина. Иномарка «Hyundai Elantra» ехала по проспекту Акушинского в сторону Буйнакска, комментируют в республиканском МВД, когда школьник оказался на проезжей части шоссе Дружбы Народов.

За рулем находился 25-летний житель поселка Семендер. Пострадавший мальчик из села Ленинкент. Его после ДТП увезли в больницу с различными травмами. Школьник, уточняют в полиции, переходил дорогу в неположенном месте.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - добавили в прес-службе ГУ МВД по Дагестану.