В одном из районов Ставрополя продолжается модернизация газопровода

В Октябрьском районе Ставрополя продолжается модернизация газораспределительной сети, рассказали "КП-Северный Кавказ" в городской администрации. Работы ведутся с прошлого года и предусматривают замену газопроводов на улицах асякина, Артиллерийской, Народной, Островского, Айвазовского, Котовского, Лесной, Дачной, Войтика и Апанасенковской.

- Сейчас началась переврезка абонентов по улицам Артиллерийская и Лесная. Также подрядчик приступил к работам на улице Васякина, где уже проложена центральная труба и засыпана траншея, - добавили в пресс-службе мэрии.

Когда благоустроят Пионерский пруд, переврезка газовых сетей продолжится для жителей других близлежащих домов.