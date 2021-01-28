Пять парковок в Ставрополе со 2 февраля заработают по-новому

В Ставрополе со 2 февраля парковки заработают по-новому. Речь о пяти платных парковках в центре города. Как отмечают в администрации краевого центра, давно назрела необходимость пересмотра механизма их работы.

По словам главы Ставрополя Ивана Ульянченко, жители жаловались на работу сервиса парковок без понятного графика работы и способов оплаты. Поэтому в мэрии приняли решение отменить оплату на 47 парковках города до введения комфортного механизма для автолюбителей. А в перечень платных парковок вошли пять площадок: улицы Дзержинского, 131 (ЦУМ), Дзержинского, 133 (ТРК «Галерея»),Ленина, 304 (СКККДЦ), Маршала Жукова, 7, Ленина, 219-221(Бизнес-центр).

- Режим работы платных парковок - с 8 до 20 часов. Бесплатное время нахождения на парковке 15 минут, стоимость - 30 рублей за один час, - добавили в пресс-службе администрации Ставрополя.