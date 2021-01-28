В Ингушетии присяжные оправдали обвиняемого в убийстве брата

В Ингушетии суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве брата. Преступление тот совершил летом прошлого года. Жителя Сунжи застрелили в голову из пистолета. Под подозрение попал младший брат убитого, который, по версии следователей, пошел на преступление из-за бытовой причины. Предполагаемый преступник, отмечали в ходе расследования, уже был судим за убийство и кражу.

Судмедэксперты же установили, что в момент совершения преступления подозреваемый был пьян. И хотя в суд материалы дела передали с обвинительным приговором, коллегия присяжных посчитала иначе и признала подсудимого полностью невиновным. Его освободили из-под стражи прямо в зале суда.