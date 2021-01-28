В Невинномысске в субботу похоронят Героя Советского Союза Владимира Ткачева

Фото: соцсети губернатора СК

На Ставрополье скончался Герой Советского Союза и Почетный гражданин края 95-летний Владимир Ткачев. Слова соболезнования в своем Instagram написал губернатор Владимир Владимиров, отметивший: "Это большая утрата".

- Владимир Яковлевич прошел фронтовыми путями Великой Отечественной войны, был трижды ранен в боях, - поделился глава Ставрополья. - В 1944-м при форсировании Дуная совершил свой Подвиг – первым в подразделении ступил на вражеский берег и под постоянными контратаками противника личной инициативой и отвагой обеспечил успех операции на своем участке.

В мирное время ветеран жил и работал в Невинномысске, в том числе руководил кирпичным заводом, получив строительное образование. Глава города Михаил Миненков рассказал, что прощание с Владимиром Яковлевичем пройдет в Невинномысске на улице Менделеева 11, дк "Химиков".

- В 11.00 отпевание, 12.00 вынос. Суббота, 30 января 2021 года, - отметил Миненков.