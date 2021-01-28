В Дагестане автомобиль сорвался в пропасть

«Нива» упала в пропасть. Водитель погиб на месте. Фото: ГУ МВД по РД

В Дагестане автомобиль «Нива» сорвался в пропасть. Водитель погиб на месте. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Известно, что ДТП произошло 27 января в Табасаранском районе. Около 9 часов утра на трассе «Хучни – Кюряг» 72-летний мужчина не справился с управлением. «Нива» вылетела с трассы и сорвалась в пропасть высотой 25 метров.

Несчастный автолюбитель скончался на месте до прибытия «Скорой». По факту ЧП ведется проверка.