В Ставрополе пройдет суд над сбытчиками наркотиков

В Ставрополе сбытчики наркотиков в крупном размере осудят по статье 228 УК РФ. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого управления МВД, один гражданин вовлек троих в группу. И не только для продажи, но еще производства наркотических веществ. Организатор вел учет, координировал действия, придумывал меры конспирации (марихуану называли "каннабис", например) и делил выручку. Участники же выращивали наркосодержащие растения в специальных "гроубоксах" (металлический каркас, обтянутый тканью, с датчиком температуры, влажности, освещением, поливом, вытяжкой и вентиляцией).

Нарколабораторию разбили в арендованной в Ставрополе квартире. Наркотики на продажу расфасовывали по пакетам и хранили в двух квартирах и машине.

- Противоправная деятельность злоумышленников выявлена и пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого Главка, - комментируют в полиции.

При обысках изъяли 75 полимерных пакетов, 8 свертков, эмалированную кастрюлю, ведро и стеклянную банку с марихуаной (400 граммов), а также части конопли, содержащие наркотическое средство «тетрагидроканнабинол» (780 граммов). Забрали в качестве улик и составные части "гроубоксов". Проведены химическая, ботаническая, дактилоскопическая экспертизы.

- Собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности двоих участников группы, - отмечают в ГУ МВД по СК. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя.