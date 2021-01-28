Жителей Ставрополя штрафуют за отказ проверить газовое оборудование

В Ставрополе на 740 тысяч рублей (общая сумма) оштрафовали больше 370 жителей, отказавшихся допустить специалистов к проверке газового оборудования. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе АО "Ставропольгоргаз", к административной ответственности привлекали по статье 9.23 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования). Каждому нарушителю выписали штраф размером от 1 до 2 тысяч рублей.

- Ранее специалисты направили жителям города порядка 50 тыс. писем-уведомлений о необходимости проведения технического обслуживания газового оборудования. После игнорирования повторного уведомления некоторыми абонентами, в краевую жилищную инспекцию были направлены материалы о недопуске в данные квартиры газовиков для проведения проверки, - отметили в службе.