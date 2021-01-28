В Невинномысске скорбят после смерти 95-летнего героя СССР

Владимир Ткачев

В Ставропольском крае в возрасте 95 лет скончался герой Советского Союза Владимир Ткачев. Скорбное известие сообщил губернатор Владимир Владимиров.

- Владимир Яковлевич был достойным человеком. Очень горжусь тем, что знал его лично. Рад тому, что познакомил с ним своего сына. Его жизнь, отношение к своей стране, к своему делу вдохновляют и всегда будут служить для меня примером и нравственным ориентиром. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Яковлевича, всем, кто его знал. Светлая ему память, - отметил глава края.

Прощание с ветераном пройдет 30 января в 11:00 во Дворце культуры химиков города Невинномысск.

- Ушел солдат, защитник отечества и гражданин. Ушел настоящий человек. Спасибо за все. Вы навсегда останетесь в нашей памяти, — принес свои соболезнования глава Невинномысска Михаил Миненков.

Скорбит о смерти героя и коллектив АО «Невинномысский Азот».

- Вместе со всеми жителями города и края скорбим об этой невосполнимой утрате и приносим самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Владимира Яковлевича, - отметили представители акционерного общества.

Владимир Ткачев родился в семье крестьянина на Ставрополье 3 мая 1925 года. Воевал на Северо-Кавказском, Южном, 4-м, 3-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в боях на Северном Кавказе, на ростовском направлении, освобождении Украины, Румынии, Венгрии, Австрии. Был трижды ранен. Особо отличился при форсировании Дуная.

Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В 2005 году ветерану присвоили звание «Почетный гражданин города Невинномысска». На аллее открыли барельеф. В 2020 году Ткачеву присвоили звание «Почетный гражданин Ставропольского края», в его честь установлен пилон на аллее почетных граждан края в Ставрополе.