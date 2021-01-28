Из-за лавиноопасности гостиницы Домбая временно закрываются

Десяток гостиниц горнолыжного курорта в поселке Домбай закрывают на время из-за риска схода лавин, рассказали в администрации Карачаевского городского округа. Ограничения касаются отелей на въезде, где специалисты республиканского ГУ МЧС не могут сбить снежные массы, поскольку те сойдут на поселок. И даже если хозяева гостиниц недовольны и против, мера будет принята ради безопасности туристов, отмечают власти.

Напомним, 18 января на трассы горнолыжного курорта на склоне горы Мусса-Ачитара сошла лавина, погиб один человек.

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