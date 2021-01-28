За год на Ставрополье повысилась раскрываемость преступлений - МВД

В Ставрополе полиция подвела итоги работы за последние 12 месяцев, рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого ГУ МВД. Отмечено, что за 2020 год повысилась раскрываемость ряда преступлений, совершено меньше убийств, разбойных нападений и краж. Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах и на улице. Всего раскрыто почти 17 тысяч преступлений, а в суд полицейские направили 12 тысяч уголовных дел.

- Полицейскими задокументировано свыше 2,5 тысяч экономических преступлений. Наибольшее их количество выявлено в сферах агропромышленного комплекса, незаконного оборота алкогольной продукции, потребительского рынка и строительства, - говорится в сообщении от пресс-службы ГУ МВД по СК.

Отмечается, что из незаконного оборота оперативники изъяли 450 килограммов наркотиков. Сократилось количество погибших и раненых на дорогах Ставрополья.

- В 2020 году зарегистрировано больше двух с половиной тысяч ДТП, в которых 350 человек погибли, а порядка 3 тысяч получили ранения. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 40 тысяч пешеходов и почти полтора миллиона водителей, - добавляют в полиции.