Дума Ставрополья приняла закон о снижении патента для бизнеса

Депутаты Думы Ставрополья приняли закон о снижении патента. Как ранее писала "КП-Северный Кавказ" после изначально принятого закона от 27.11.2020 № 126-кз "О патентной системе налогообложения" стоимость патента увеличилась в 12 раз! Это был максимум по стране. При такой системе, например, предприниматель из Изобильного, занимающийся розничной торговлей, платил бы не 19 тысяч рублей, а 237 тысяч налога в год.

Губернатору Ставрополья поступили жалобы от бизнесменов, забила тревогу и Торгово-промышленная палата региона. Сегодня, 28 января, на очередном заседании приняли проект закона "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О патентной системе налогообложения". Подробности "КП" рассказали представители региональной Думы.

Как уже было известно ранее, напомним, территорию Ставрополья разделили на восемь групп муниципалитетов по численности и плотности населения, стоимости квадратного метра торговой точки, совокупности налоговой нагрузки и деловой активности предпринимателей. Эти показатели влияют на размер потенциально возможного годового дохода предпринимателей для каждой из восьми групп муниципалитетов, отметили в Думе края, соответственно, на стоимость патента.

Бизнесмены, ведущие торговлю в помещениях до 51 квадратного метра, продолжили депутаты, будут применять понижающий коэффициент 0,35. Таким образом, налоговая нагрузка снизится почти по всем видам деятельности.

- Сегодняшняя редакция закона "О патентной системе" существенно снижает налоговое бремя для предпринимателей. В работе над законопроектом для нас важно было соблюсти баланс: обеспечить налоговые поступления в бюджет для выполнения социальных обязательств перед жителями края и поддержать предпринимателей. В итоге мы приняли документ, который учитывает требования федерального законодательства в налоговой сфере, а также мнения и потребности ставропольского бизнес-сообщества, – пояснил председатель думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Ставрополье налог для бизнеса по системе ПСН вырос в 12 раз

Рассказываем, к чему это приведет (подробнее)