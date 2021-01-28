Студентов на Ставрополье готовят к возвращению на очный формат обучения

ВУЗы и учреждения среднего профессионального образования на Ставрополье в феврале возвращаются к привычному режиму работы. Студентов готовят к очной форме обучения, как раньше. Но из-за пандемии придется выполнить важные условия.

Во-первых, разделить большие группы, чтобы в кабинетах было просторнее и могли соблюдать социальную дистанцию. Во-вторых, продумать перемены и ввести особый режим использования аудиторий. В-третьих, обязательная дезинфекция.

Преподавателей приглашают на вакцинацию от ковида.

- Если есть желающие среди преподавателей — мы готовы обеспечить вакцинацию. Для старшего поколения риски тяжелого протекания болезни выше. И мы должны делать все, чтобы защитить тех, кто обучает детей, — прокомментировал глава региона Владимир Владимиров.