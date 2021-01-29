На Ставрополье 29 января прогнозируются снег, дождь, сильный ветер

В пятницу днем, в Ставрополе прогнозируется 1-3 градуса тепла. Небольшой дождь, мокрый снег. Ветер западный, 8−10 м/с Фото: Архив "КП"

По данным регионального гидрометцентра, ночью на Ставрополье от минус двух до плюс трех градусов. Ветер западный, 5−10 м/с. По данным ведомства, по краю выпадут осадки в виде дождя и снега, в отдельных районах — сильные.

Днем 29 января в регионе воздух прогреется до плюс одного-шести градусов. Однако, осадки не прекратятся.

В пятницу днем, в Ставрополе прогнозируется 1-3 градуса тепла. Небольшой дождь, мокрый снег. Ветер западный, 8−10 м/с.

С 30 января, температура воздуха в крае снова начнет повышаться.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в КЧР прогнозируют гололедицу, туман, снегопад и налипание мокрого снега. Неблагоприятные погодные условия продержатся в период с 18:00 28 января до 18.00 29 января.