В Ставрополе появится новая автодорога за 46 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В краевом центре начали строить новую дорогу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Она появится на улице Бирюзовой и Тюльпановой. Известно, что на Тюльпановой дороги раньше как таковой не было. А на Бирюзовой имелась узкая колея, не соответствующая нормативам.

Строители планируют завершить работы до начала лета. Общая протяженность будущих двухполосных дорог составит около 850 метров с тротуаром шириной свыше 2 метров.

На участках также установят линию наружного освещения, обустроят новую дождевую канализацию. На современный асфальтобетон нанесут разметку термопластиком. Стоимость проекта составит 46 млн. рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольских студентов готовят к возвращению на очный формат обучения. Планируется, что в аудиториях разделят большие группы. Делается это для того, чтобы в кабинетах было просторнее.

Также по словам губернатора, нужно продумать перемены и ввести особый режим использования аудиторий. И самое главное - обязательная дезинфекция.