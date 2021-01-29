Ставропольского полицейского поймали на взятке с «нетрезвого» водителя

Случай произошел в середине марта 2019 года в Благодарненском районе. Там, ночью местный инспектор ДПС ввел в заблуждение доверчивого жителя. Правоохранитель пообещал «отмазать» его от административной ответственности.

Дело в том, что «жертва инспектора ДТП» должен был ответить перед законом за то, что сел за руль пьяным.

Но, правоохранитель обещал, что решит эту проблему за 20 тысяч рублей.

Через два дня, ставрополец, находясь в пивном баре «Кавказская пленница», лично передал 10 тысяч рублей женщине-посреднице. Ее заранее предупредили о необходимости получения для полицейского этих денег.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения».

Ему назначили 300-тысячный штраф с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.