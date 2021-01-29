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В Пятигорске задержали банду крупных наркодилеров

Обвиняемый смог легализовать около одного миллиона рублей
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Четверо жителей Пятигорска ответят за ряд преступлений. Так, один из них создал банду, куда вовлек участников, исполнявших роли «оператора», «розничных курьеров», а также производителей наркотического средства - «варщиков».

Главарь поставлял им прекурсоры, необходимые для производства крупных партий запрещенных веществ, а также готовые наркотики через оптовые тайники, устанавливал цены, получал от исполнителей адреса мест закладок для сбыта в интернет-магазине.

Злоумышленники арендовали дом и помещение в Пятигорске, где оборудовали лаборатории для изготовления «мефедрона».

Синтетический наркотик они расфасовывали по полимерным пакетам, чтобы потом распространять через «закладки». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

По месту жительства троих обвиняемых, в помещении лаборатории, из установленных мест «закладок» изъяты три свертка, обмотанных изоляционной лентой, внутри которых находились 5 пакетиков, расфасованные на дозы, полимерные пакеты с порошкообразным и растительным веществом.

Общий вес изъятого синтетического наркотика «мефедрона» составил более 460 граммов, гашиша и марихуаны - около 100 граммов.

Правоохранители также установили причастность одного из участников группы к отмыванию денег, полученных незаконным путем.

Злоумышленник, используя обменные ресурсы, необходимые для конвертирования криптовалюты, осуществил ряд транзакций и произвел финансовые операции по продаже биткоинов за российские рубли.

Обвиняемый смог легализовать около одного миллиона рублей.

Против участников банды возбудили уголовные дела по статьям: «Незаконные производство, сбыт наркотических средств в крупном размере», «Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Собранные доказательства с утвержденным обвинительным заключением направили в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.

ЧП