В Ставрополе директор коммерческой организации скрыл от налоговой более 18 млн рублей

В Ставрополе директор ООО «Аристей» подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с января по сентябрь 2019 года мужчина представлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 18 миллионов 500 тысяч рублей. Против директора коммерческой организации возбудили уголовное дело. Ему придется ответит по всей строгости закона за содеянное.

Сейчас следователи проводят обыск и выемку документов коммерческой организации. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольского полицейского поймали на взятке с «нетрезвого» водителя. Против него возбудили уголовное дело. Дело в том, что «жертва инспектора ДТП» должен был ответить перед законом за то, что сел за руль пьяным.