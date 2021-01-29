Полиция Георгиевска проводит проверку по факту публикации об избиении парня полицейскими

Фото: https://vk.com/georgievsk_ru

Инцидент произошел 22 января этого года в Георгиевске. Там местный житель, погуляв в районе своего дома, зашел в подъезд, чтобы вернуться в квартиру. В этот момент его задержали сотрудники полиции.

По словам автора поста, правоохранители обратили внимание на его болезненный внешний вид.

Известно, что семья молодого мужчины живет скромно, часто не хватает денег на пропитание и на новую одежду.

- У человека серьезные проблемы со здоровьем. Полицейские решили забрать его в отделение для выяснения личности. На его предложение подняться в его квартиру для предоставления паспорта отказали. Произвели задержание, по результатам которого больному человеку были нанесены тяжелые травмы: сложный закрытый перелом руки, гематомы в области груди (возможен трещины или перелом ребер), - пишет автор публикации в одной из местных групп в соцсети.

По его словам, пока героя истории везли в больницу, полицейские запугали расправой при обращении в прокуратуру и другие правоохранительные инстанции.

Все это, по мнению очевидца, происходило по причине, что потерпевший отказывался подписывать какие-либо заявления.

Позже, 29 января в пресс-службе отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу прокомментировали этот инцидент:

- По факту размещенной информации о причинении вреда здоровью жителю города Георгиевска сотрудниками полиции при доставлении в отдел внутренних дел в ОМВД России по Георгиевскому городскому округу проводится проверка.