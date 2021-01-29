На Ставрополье началась масштабная перепись малого и среднего предпринимательства

Фото: пресс-служба управлениея по информационной политике аппарата правительства Ставрополья

На Ставрополье с января началась экономическая перепись малого бизнеса. Это сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам за 2020 год.

Бизнес-перепись по всей России проводит Федеральная служба государственной статистики. Завершится она 1 апреля 2021 года, сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Необходимость проведения масштабного обследования связана с ролью малого и среднего предпринимательства в экономике региона.

По данным Федеральной службы государственной статистики, на территории Ставропольского края в сфере малого бизнеса действуют более 22,4 тысяч предприятий, 79,1 тысяч индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих в общей сложности 37% валового регионального продукта.

Малый бизнес повышает уровень занятости и самозанятости в регионе, способствует развитию региональных рынков и насыщает их качественными товарами собственного производства.