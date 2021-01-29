Полиция Ставрополья предупредила о наказании за несогласованный митинг

МВД по Ставропольскому краю напомнило местным жителям об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Поводом для публикации стали сообщения в соцсетях о том, что вскоре может пройти очередная акция в городах Ставрополья. За призывы к участию и провокации на таких мероприятиях предполагается административная ответственность. Согласно статье 20.2 КоАП РФ, за "нарушение порядка проведения собрания" предполагается штраф до 100 тысяч рублей или арест до 20 суток.

- Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности, - сообщила пресс-служба полиции.

Кроме того, за умышленное блокирование дороги предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, 23 января в Ставрополе и Пятигорске прошли акции протеста. Точных данных о количестве собравшихся нет. Отмечается, что полицейские задержали 26 человек в городе-курорте.